Kinderpornografie: Vater bekommt Bewährungsstrafe

Wegen Besitzes und Verbreitens von Kinder- und Jugendpornografie hat das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz einen 41 Jahre alten Familienvater aus Wilhelmshaven zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, milderte die Berufungskammer ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Wilhelmshaven ab. Der Angeklagte hat in der Berufungsverhandlung nachgewiesen, dass er sich nun einer Therapie unterzieht.

