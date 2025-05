Stand: 12.05.2025 08:57 Uhr Schwerer Unfall auf B213: Zwei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Bundesstraße 213 bei Cloppenburg sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen schweben laut Polizei in Lebensgefahr. Demnach stieß eine 79-Jährige beim Überholen mit ihrem Auto mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Daraufhin sei das Auto gegen ein weiteres Auto geprallt. Die 79-Jährige wurde nach Angaben eines Polizeisprechers lebensgefährlich, der 83 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt. Der 60-jährige Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Seine Beifahrerin schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr, eine weitere 28 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Auch Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Der Lastwagenfahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.05.2025 | 06:30 Uhr