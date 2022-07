Stand: 16.07.2022 13:26 Uhr Kinderfüße hängen aus Kofferraum - Strafe für Autofahrerin

Eine 25 Jahre alte Frau aus Esens (Landkreis Wittmund) muss eine Geldstrafe zahlen, weil sie ihre kleine Schwester im Kofferraum ihres Autos mitgenommen hat. Eine Streifenwagenbesatzung war am Freitagabend von Zeugen auf das Auto aufmerksam gemacht geworden, weil Kinderfüße aus dem Kofferraum herausragten. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass es sich um eine Puppe handelte. Bei einer Kontrolle in Ihlow (Landkreis Aurich) stellten sie dann aber fest, dass tatsächlich ein zehnjähriges Mädchen im Kofferraum saß. Weil das Kind ohne jede Sicherung im Auto unterwegs war, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Bei einem Verkehrsunfall hätte die Mitfahrt im Kofferraum für das Mädchen lebensgefährlich sein können, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.07.2022 | 14:00 Uhr