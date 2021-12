Kinderarzt gesucht: Wilhelmshaven bietet 50.000 Euro Prämie Stand: 16.12.2021 19:38 Uhr Wilhelmshaven wirbt mit einer Prämie von 50.000 Euro um einen neuen Kinderarzt oder eine Kinderärztin. Die Bedingungen: eine eigene Praxis eröffnen und sieben Jahre in der Stadt praktizieren.

Die Stelle soll möglichst kurzfristig im neuen Jahr besetzt werden, daher der finanzielle Anreiz, für den der Rat am Mittwoch ein Förderprogramm beschlossen hat. Die Prämie ist für einen Arzt oder eine Ärztin vorgesehen, der beziehungsweise die sich in der Jadestadt mit einer eigenen Kinderarztpraxis niederlassen wollen oder eine bestehende Arztpraxis um dieses Angebot ergänzen möchten. Sie verpflichten sich für sieben Jahre als Kinder- und Jugendarzt in Wilhelmshaven tätig zu sein. Auch zwei halbe Stellen seien denkbar, sagt Matthias Abelmann von der Kassenärztlichen Vereinigung Wilhelmshaven.

Prämie stammt aus Wirtschaftsförderung

"Wir wollen auf diese Weise versuchen, den gegenwärtigen Mangel zu beheben und die Nachfolge zu sichern", sagte Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos). Die 50.000 Euro Prämie stammten aus der Wirtschaftsförderung, so Feist. Ergänzt wird die Suche nach einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin durch eine Image-Kampagne in Socialmedia-Kanälen mit dem Titel "Kleine Menschen. Große Chancen". Außerdem gibt es umfangreiche Angebote, für Allgemeinmediziner und -Medizinerinnen sowie junge Ärzte und Ärztinnen, sich in der Kinderheilkunde weiterbilden zu lassen.

