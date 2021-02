Stand: 04.02.2021 09:54 Uhr Keine Entlassung: Kindermörder Ronny Rieken bleibt in Haft

Der Doppelmörder Ronny Rieken aus Elisabethfehn (Landkreis Cloppenburg) muss weiter im Gefängnis bleiben. Ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wurde vom Landgericht Lüneburg abgelehnt. Eine Gerichtssprecherin bestätigte die Entscheidung am Mittwoch gegenüber der "Nordwest-Zeitung" (NWZ). Die Strafvollstreckungskammer habe sich gegen die Entlassung entscheiden, da ein psychologisches Gutachten die Rückfallgefahr bestätige, heißt es. Rieken sitzt dem Bericht zufolge in der Justizvollzugsanstalt Celle ein.

Zwei Mädchen vergewaltigt und ermordet

Rieken hatte Ende der 1990er-Jahre die elfjährige Christina aus Strücklingen (Landkreis Cloppenburg) und die 13-jährige Ulrike aus Jeddeloh (Landkreis Ammerland) vergewaltigt und ermordet. Er wurde 1998 durch den bis dahin größten Massengentest in Deutschland überführt und zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Prozess hatte Rieken außer den Morden zwei weitere schwere Sexualstraftaten an einem acht Jahre alten Mädchen und an einer Neunjährigen gestanden.

