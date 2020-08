Stand: 13.08.2020 17:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kein Stoppelmarkt: Kontrollen gegen Ersatz-Feiern

Schon länger ist klar, dass der Stoppelmarkt in Vechta in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen muss. Doch werden sich daran alle halten? Heute, am eigentlichen Start-Tag, wird erwartet, dass es zu zahlreichen Feiern in Gastwirtschaften und auf Privatgeländen kommt. Bei Politik und Polizei löst das Sorgen aus. Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD) verwies darauf, dass die Stadt für Sicherheit und Gesundheit verantwortlich sei. Deshalb will die Stadt zusammen mit Polizei und Landkreis kontrollieren, ob Hygieneregeln eingehalten werden. Die Behörden drohen mit Bußgeldern. Zudem appellieren sie an die Bevölkerung, das Stoppelmarkt-Gelände zu meiden.

Kreissprecher: Bislang keine Verstöße

Bislang scheint es so, als ob sich die Menschen daran halten. Bei ersten Kontrollen sei niemand verwarnt oder bestraft worden, sagte ein Kreissprecher NDR 1 Niedersachsen am Donnerstag. Allerdings konnten einige Gaststätten keine Hygienekonzepte vorlegen. Diese müssen sie nun nachreichen.

Begrüßungs-Tor kurzfristig demontiert

Ein Sprecher der Schausteller sagte, er vermisse ein "positives Zeichen" der Stadt auf dem traditionellen Stoppelmarkt-Gelände. Er bedauere es in diesem Zusammenhang, dass ein Begrüßungs-Tor am Eingang des Marktgeländes kurzfristig wieder demontiert werden musste. Die Stadt begründete dies damit, dass nicht der Anschein entstehen solle, es würde für größere Treffen oder gar Partys geworben.

Sonst kommen 850.000 Besucher

Der Stoppelmarkt ist eines der größten und bekanntesten Volksfeste in Nordwestdeutschland, das jedes Jahr um die 850.000 Besucher anzieht. In diesem Jahr sollte er ursprünglich vom 13. bis zum 18. August stattfinden. Aufgrund der Corona-Infektionsgefahr wurden aber bereits im Frühjahr alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abgesagt.

