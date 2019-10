Stand: 28.10.2019 16:15 Uhr

Kaufvertrag für Elsflether Werft unterzeichnet

Vier Tage nach der Genehmigung durch das Bundeskartellamt ist die Übernahme der insolvente Elsflether Werft, Generalunternehmer bei der Sanierung des Marineschulschiffs "Gorch Fock", durch die Bremer Lürssen-Werft einen weiteren Schritt weiter. Der Vertrag sei unterzeichnet und beurkundet, sagte ein Sprecher der Elsflether Werft am Montag. Es gibt allerdings noch Einschränkungen: Erst wenn der Gläubigerausschuss sowie die Deutsche Marine als öffentlicher Auftraggeber der Sanierung zustimmen, sei der Vertrag perfekt, so der Sprecher.

Videos 03:28 Nordmagazin "Gorch Fock" bekommt neue Stahlseile Nordmagazin Die Masten der "Gorch Fock" sind mittlerweile 80 Jahre alt und müssen dringend stabilisiert werden. In 30 Meter Höhe. Für die Arbeiten ist ein Riggerteam aus Polen verantwortlich. Video (03:28 min)

IG Metall: Alle Mitarbeiter werden übernommen

Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND) zahlt Lürssen rund 3,6 Millionen Euro und übernimmt die Kosten am Weiterbau der "Gorch Fock". Alle 130 Mitarbeiter der Elsflether Werft sollen übernommen werden, der Standort bleibt vorerst erhalten, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Meinhard Geiken.

Lürssen muss im Herbst 2020 abliefern

Mit dem Kauf hat die Lürssen-Werft sich verpflichtet, die "Gorch Fock" bis Herbst 2020 generalzuüberholen und an die Marine zu übergeben. Die Kosten für die Schiffsreparatur sind von zunächst geplanten 10 Millionen auf aktuell 135 Millionen Euro gestiegen. Wie Lürssen das machen will und wieviel der Bremer Werft dafür noch zur Verfügung stehen, ist bislang nicht bekannt.

"Gorch Fock" am Mittwoch nach Bremen?

Auch die Fassmer-Werft in Berne (Landkreis Wesermarsch) hatte sich um die Übernahme beworben. Derzeit wird dort an dem deutschen Segelschulschiff gebaut. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen soll die "Gorch Fock" am Mittwoch zur Lürssen-Werft nach Bremen geschleppt werden, um dort die Sanierung zum Abschluss zu bringen.

Weitere Informationen Gorch Fock: Elsflether Werft geht an Lürssen-Werft Die insolvente Elsflether Werft wird an die Bremer Lürssen-Werft verkauft, die somit für die Sanierung der "Gorch Fock" zuständig ist. Zuvor hatte das Kartellamt den Verkauf genehmigt. (25.10.2019) mehr 29:52 Panorama - die Reporter Auf den Spuren der Millionen: Der Gorch-Fock-Krimi Panorama - die Reporter Um das Segelschulschiff "Gorch Fock" spielt sich ein Krimi ab: Vor drei Jahren in die Werft zu einer kleinen Reparatur gekommen, stiegen die Kosten auf über 100 Millionen Euro. Video (29:52 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.10.2019 | 17:00 Uhr