Jugendpornografische Schriften: Lehrer suspendiert

Wegen des Verdachts auf den Besitz jugendpornografischer Schriften hat die Bremer Bildungsbehörde einen Lehrer vom Dienst suspendiert. Das berichtet der "Weser-Kurier" in seiner Sonnabendausgabe. Dem Lehrer sei Hausverbot erteilt worden. Weitere Schritte bis hin zur Entlassung aus dem Beamtenverhältnis würden derzeit geprüft, hieß es unter Berufung auf die Bildungsbehörde. Nach Informationen der Zeitung lagen der Polizei bereits vor drei Jahren entsprechende Erkenntnisse vor. Die Bildungsbehörde sei allerdings erst im Juli dieses Jahres informiert worden.

Polizei entdeckte Material zufällig

Die Polizei habe 2016 in einem anderen Fall gegen den Pädagogen ermittelt und im Zuge dessen auch seinen Computer ausgewertet. Dabei seien die jugendpornografischen Bilddateien sichergestellt worden. Ermittlungen in dieser Sache habe es jedoch nicht gegeben, auch sei die Bildungsbehörde nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, berichtet der "Weser Kurier". Das begründete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft damit, dass die Polizei damals der Auffassung gewesen sei, dass es sich nicht um strafrechtlich relevante Bilddaten handeln würde.

Staatsanwaltschaft bewertet Bilder drei Jahre später neu

Vor zwei Monaten sei das Material dann neu gesichtet worden, um eine Akteneinsicht für die Behörde vorzubereiten, so der Staatsanwaltschafts-Sprecher. Dabei habe die Staatsanwaltschaft eine neue Bewertung der Bilddateien vorgenommen und diese als jugendpornografisch eingestuft. Am 24. Juli sei ein Ermittlungsverfahren gegen den Lehrer eingeleitet und anschließend die Bildungsbehörde informiert worden. Das Bildungsressort von Senatorin Claudia Bogedan (SPD) wollte sich der Zeitung gegenüber nicht zu dem Fall äußern. Der Anwalt des Lehrers sagte der Zeitung: "Ich kann das nicht nachvollziehen, schließlich hatte die Polizei die Akten schon einmal geschlossen."

