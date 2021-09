Stand: 17.09.2021 12:07 Uhr Jobmesse für das Oldenburger Münsterland gestartet

Auf dem Stoppelmarktgelände am Rande der Stadt Vechta hat am Freitag die zehnte Jobmesse für das Oldenburger Münsterland begonnen. Die rund 160 Aussteller bieten hier noch bis Sonnabend nach eigenen Angaben rund 3.500 Ausbildungs- und Studienplätze sowie 1.000 weitere Arbeitsplätze in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta an. Zusätzlich zur Messe, die unter 3G-Coronabedingungen stattfindet, präsentiert der Verbund Oldenburger Münsterland ein Internet-Portal mit Jobangeboten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.09.2021 | 06:30 Uhr