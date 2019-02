Stand: 20.02.2019 10:27 Uhr

JVA Oldenburg: Salafist verletzt Wärter mit Gabeln

In der Justizvollzugsanstalt Oldenburg hat in der vergangenen Woche ein Häftling einen Gefängniswärter mit zwei Gabeln attackiert und verletzt. Nach Informationen des NDR handelt es sich bei dem Insassen um den verurteilten Salafisten Sascha L. aus Northeim. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle, die den Fall übernommen hat, wollte sich zur Identität des Angreifers nicht äußern. "Wir können lediglich bestätigen, dass es diesen Vorfall gegeben hat", sagte Oberstaatsanwaltschaft Bernd Kolkmeier gegenüber NDR.de. "Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen und müssen jetzt erst einmal Zeugen befragen, um den Tathergang zu klären."

Ermittler prüfen Terrorverdacht

Kolkmeier räumte allerdings ein, dass die Tat einen islamistischen oder terroristischen Hintergrund haben könnte. Ansonsten wäre nicht die Generalstaatsanwaltschaft Celle, bei der die Zentralstelle Terrorismusbekämpfung angesiedelt ist, sondern die vor Ort zuständige Staatsanwaltschaft mit dem Fall betraut worden. Der frühere Neonazi Sascha L. war im Dezember 2017 vom Landgericht Braunschweig zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Er hatte gestanden, dass er mit einem selbstgebauten Sprengsatz Polizisten oder Soldaten töten wollte. Bei seiner Festnahme im Februar 2017 waren in seiner Wohnung Chemikalien und elektronische Bauteile sichergestellt worden.

Andere Häftlinge helfen dem Wärter

Wie die "Nordwest-Zeitung" berichtet, soll der Insasse bereits am 13. Februar auf den Wärter losgegangen sein. Dabei verletzte er ihn so schwer, dass der Mann vorerst dienstunfähig ist. Andere Häftlinge eilten dem Wärter zu Hilfe und verhinderten so offenbar Schlimmeres.

