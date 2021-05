Stand: 31.05.2021 09:54 Uhr Insel Spiekeroog will anerkannter Sternenpark werden

Die Ostfriesische Insel Spiekeroog will sich von der International Dark-Sky Association (IDA) als anerkannter Sternenpark registrieren lassen. Neben Spiekeroog bewirbt sich auch die Nordfriesische Insel Pellworm um diesen Titel. "Sowohl Pellworm als auch Spiekeroog gehören mit zu den dunkelsten Orten in Deutschland und sind daher ideale Gebiete für Sternenparks", sagte der Leiter der Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternenfreunde. "Es ist toll, dass beide Inseln diesen Weg gehen und sich bemühen, etwas gegen die Lichtverschmutzung zu tun." Derzeit gibt es in Deutschland vier anerkannte Sternenparks:

Naturpark Westhavelland in Brandenburg

Nationalpark Eifel in Nordrhein-Westfalen

Biosphärenreservat Rhön in Hessen

Sternenpark Winklmoosalm in Bayern

