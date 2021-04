Impfzentrum Friesland: Kochsalzlösung statt Biontech Stand: 25.04.2021 10:01 Uhr Die Polizei Wilhelmshaven ermittelt gegen eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Friesland in Schortens. Sie soll in sechs Fällen den Impfstoff durch Kochsalzlösung ersetzt haben.

Der Vorfall soll sich den Angaben zufolge am Mittwoch ereignet haben. Nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises Friesland hatte die Mitarbeiterin des DRK-Kreisverbandes Jeverland die Aufgabe, die Spritzen für die Impfungen vorzubereiten. Dabei fiel ihr offenbar eine Ampulle mit dem Biontech-Impfstoff auf den Boden. Daraufhin soll sie Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen haben. Als Motiv gab die Frau gegenüber der Polizei an, so gehandelt zu haben, um nicht über eine heruntergefallene Ampulle informieren zu müssen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft die strafrechtliche Relevanz.

Betroffene werden noch gesucht

Welche sechs Personen die Spritzen mit der Kochsalzlösung erhalten haben, kann laut Landkreis derzeit nicht nachvollzogen werden. Die Sprecherin betonte aber, dass für die Betroffenen keine Gesundheitsgefährdung bestehe. Der Landkreis will ab heute alle 200 Personen kontaktieren, die am Mittwoch bis 13 Uhr geimpft wurden. Sie erhalten einen Antigentest, um festzustellen, ob die Biontech-Impfung erfolgt ist. Zudem hat der Landkreis ein Bürgertelefon mit der Telefonnummer (04461) 919 70 15 eingerichtet. Es ist heute von 9 bis 17 Uhr und Montag von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Landrat ordnet Vier-Augen-Prinzip an

Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD) zeigte sich schockiert über den Vorfall. "Für mich hat es jetzt oberste Priorität, die betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu kontaktieren und zu verhindern, dass solch ein Vorfall wieder möglich wird." Da die Person alleine handelte, habe er im Impfzentrum ab sofort ein Vier-Augen-Prinzip vorgegeben, sodass immer zwei Personen beim Aufziehen der Spritzen anwesend sind.

