Impfaffäre in Aurich: Klinik-Chef bleibt vorerst im Amt Stand: 16.02.2021 22:33 Uhr Nach einer vorzeitigen Corona-Impfung wollte der Kreistag Aurich den Geschäftsführer des Klinikverbundes Aurich, Emden und Norden freistellen lassen. Der Stadtrat Emden stimmte allerdings dagegen.

Der Kreistag in Aurich stimmte am Dienstag mehrheitlich für die Freistellung des Klinik-Chefs Claus Eppmann bis der Fall von einem neutralen Gutachter aufgeklärt ist. Allerdings kam der Emder Stadtrat am späten Dienstagabend nach stundenlanger Diskussion zu einem anderen Ergebnis, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Da beide Gremien als gleichberechtigte Partner sich nicht einig sind, bleibt der Geschäftsführer im Amt. Allerdings beschloss auch der Emder Rat, dass der Fall untersucht wird.

Verhältnis zu Klinik-Chef zerrüttet

Ob der Geschäftsführer aber tatsächlich weiter für alle drei Kliniken im Verbund verantwortlich sein wird, ist offenbar unklar. Das Verhältnis zwischen ihm, dem Auricher Landrat Olaf Meinen (parteilos) und dem Emder Oberbürgermeister Tim Kruithoff (parteilos) ist zerrüttet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Geimpft, bevor Ärzte und Pfleger schützt waren

Der Aufsichtsrat hatte dem Klinik-Chef vor einigen Tagen mit sechs zu vier Stimmen noch das Vertrauen ausgesprochen. Dieser hatte unter anderem damit argumentiert, dass Impfstoff übrig gewesen sei und er ein spontanes Angebot bekommen habe. Deshalb sei er geimpft worden noch bevor viele Pfleger und Ärzte an den Kliniken eine Spritze erhalten hatten.

Anzeige wegen Vorteilsnahme

Unterdessen wurde gegen Eppmann Anzeige wegen Vorteilsnahme erstattet. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Aurich, wie das NDR Fernsehen berichtet. Wer die Anzeige erstattet hat, wollte die Behörde demnach nicht kommentieren.

