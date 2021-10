Stand: 19.10.2021 15:35 Uhr Im Landkreis Cloppenburg drohen schärfere Corona-Regeln

Der Landkreis Cloppenburg verzeichnet mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 126 am Dienstag die höchste Inzidenz in ganz Niedersachsen. Mittlerweile liegt der Wert seit vier Tagen über 100. Sollte diese Tendenz anhalten, werde der Landkreis voraussichtlich in den nächsten Tagen seine Corona-Regeln wieder verschärfen, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Wie in den Nachbarkreisen Emsland und Oldenburg sind auch im Landkreis Cloppenburg Mitarbeitende in Schlachthöfen besonders von Corona-Infektionen betroffen.

