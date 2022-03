Stand: 22.03.2022 12:06 Uhr Illegales Glücksspiel? Shisha-Bars und Restaurants gefilzt

Beamte von Polizei, Zoll und Finanzamt Cuxhaven haben in der Region Bremen zeitgleich mehrere Shisha-Bars, Friseurläden und Restaurants durchsucht. Laut Polizei stünden alle überprüften Betriebe im Zusammenhang mit Clan-Strukturen. Während das Finanzamt am vergangenen Freitagabend die ordnungsgemäße Versteuerung der Umsätze prüfte, sei der Zoll unter anderem auf Anhaltspunkte für Schwarzarbeit aus gewesen. Ein Mitarbeiter wurde demnach verwarnt, weil er sich gegenüber den Beamten nicht identifizieren konnte und seiner Ausweispflicht nicht nachkam. In einer Shisha-Bar stießen die Beamten auf Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz. In einem Betrieb wurden zudem fünf Glücksspielautomaten entdeckt - die erforderliche Lizenz fehlte. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf illegales Glücksspiel. Man wolle künftig häufiger in den Betrieben "nach dem Rechten sehen", hieß es vom Hauptzollamt Bremen.

