Illegales Autorennen? Polizei beschlagnahmt teuren Sportwagen Stand: 14.04.2023 10:51 Uhr Die Polizei hat nach einem mutmaßlichen, verbotenen Autorennen einen hochmotorisierten Sportwagen beschlagnahmt - und angekündigt, das in vergleichbaren Fällen wieder zu tun.

Der Wagen soll mit einem weiteren Auto am 24. März mit hohem Tempo auf der B75 zwischen Rotenburg (Wümme) und Sottrum unterwegs gewesen sein. Laut Polizei sind beide Fahrzeuge gegen 23.30 Uhr kurz vor Hassendorf mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an zwei Zeugen vorbeigerast - in einer Überholverbotszone. Von einem der Autos konnte das Kennzeichen abgelesen und das Fabrikat erkannt werden.

Audi nach mutmaßlichem, illegalem Autorennen beschlagnahmt

Beamte erschienen daraufhin am vergangenen Donnerstag mit einem richterlichen Beschluss beim Halter des weißen Audis in Rotenburg und ließen das Fahrzeug abschleppen. Der Sportwagen könnte in einem folgenden Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingezogen werden, hieß es. Er hat den Angaben zufolge einen Wiederverkaufswert von 130.000 Euro. Die Polizei teilte mit, sie werde künftig in vergleichbaren Fällen rigoros einschreiten und Fahrzeuge, die an verbotenen Rennen beteiligt sind, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen an Ort und Stelle sicherstellen.

Die Polizei Rotenburg (Wümme) bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall am 24. März machen können, sich unter der Telefonnummer (04261) 94 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.04.2023 | 13:30 Uhr