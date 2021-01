Stand: 01.01.2021 14:55 Uhr Hunderttausende Euro Schaden durch Brände in Norden

Zwei Feuer haben in Norden (Landkreis Aurich) großen Schaden angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brannte am Donnerstagnachmittag ein Bauernhof im Stadtteil Leybuchtpolder. Der 95-jährige Bewohner, der dort allein lebte, wurde von Nachbarn gerettet. Er blieb unverletzt. Am Gebäude entstand laut Schätzung der Polizei jedoch ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Mehrfamilienhaus teilweise nicht mehr bewohnbar

Ebenfalls am Donnerstag brannte es laut Polizei in einem Mehrfamilienhaus in Norden. Die Bewohner konnten sich retten, drei Personen wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Das Haus ist den Angaben zufolge teilweise nicht mehr bewohnbar. Hier wird der Schaden auf 150.000 Euro geschätzt. In beiden Fällen laufen Ermittlungen zur Brandursache.

