Stand: 24.01.2024 20:38 Uhr Hunderte bei Demo gegen Rechtsextremismus auf Norderney

Auf der Nordseeinsel Norderney haben sich am Mittwoch rund 550 Menschen versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher nach der Kundgebung am Mittwochabend. Auf Bildern der Kundgebung am Kurplatz war zu sehen, wie Menschen Regenbohnen-Fahnen schwenkten oder sich auf Plakaten gegen die AfD aussprachen. Auf der Insel leben nach Angaben der Verwaltung 6.282 Menschen.

