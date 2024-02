Weitere Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen Stand: 24.02.2024 16:43 Uhr Seit eineinhalb Monaten gehen Tausende Menschen in zahlreichen großen und kleineren Städten Niedersachsens auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren - auch an diesem Wochenende.

Demonstrationen sind am Sonntag unter anderem in Oldenburg und in Tostedt (Landkreis Harburg) geplant. Am Samstag stiegen unerschrockene Winterschwimmer für die Demokratie in die Nordsee, um ein paar Züge zu schwimmen. Hintergrund der bundesweiten Demo-Welle seit Mitte Januar ist ein Bericht des Netzwerks "Correctiv" über ein Treffen von einigen AfD- und CDU-Politikern mit Rechtsextremen und Unternehmern, bei dem über die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen worden sein soll.

Anstehende Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen

Die folgende Liste gibt eine Übersicht über weitere geplante Aktionen, dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.



Bad Zwischenahn: Am Sonntag, 25. Februar, ist ab 15 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung für Solidarität und Menschlichkeit geplant. Gegen 16 Uhr soll es einen kurzen Demonstrationszug durch den Ortskern geben.

Oldenburg: Am Sonntag, 25. Februar, ruft ein breites Bündnis zu einer Demonstration ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz auf. Das Motto lautet: "Zusammen gegen Rechts, Demokratie verteidigen!"

Tostedt: Am Sonntag, 25. Februar ist ab 13 Uhr eine Demo "Für Demokratie und Menschenrechte" angekündigt. Treffpunkt ist "Am Sande".

Varel: Am Sonntag, 25. Februar, ist um 14 Uhr auf dem Schlossplatz eine Kundgebung angekündigt. Das Motto lautet: "Wir stehen zusammen - Gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus".

Seelze: Am Montag, 26. Februar, ist ab 17 Uhr eine Demo auf dem Rathausplatz angekündigt.

Twistringen: Am Montag, 26. Februar ist in Twistringen ab 19 Uhr vor dem Rathaus eine Veranstaltung geplant.

Jever: Am Dienstag, 27. Februar, ist auf dem Alten Markt ab 12.30 Uhr eine Veranstaltung geplant.

Braunschweig: Am Samstag, 2. März, ist ab 13 Uhr ein Sternmarsch angekündigt, der von den drei Startorten Johannes-Selenka-Platz (HBK), Pockelsstraße / Hauptcampus der TU (zwischen Universitätsplatz und Altgebäude) und St. Leonhard vor der Stadthalle startet. Ziel ist um 14 Uhr der Schlossplatz, wo es eine Kundgebung geben soll. Anschließend ist ein Demonstrationszug angekündigt. Das Motto lautet: "Eine solidarische Stadt für eine solidarische Welt".

Burgdorf: Am Sonntag, 3. März, ist in Burgdorf eine Demo ab 15 Uhr auf dem Spittaplatz unter dem Motto "Burgdorf ist bunt" angekündigt.

Cuxhaven: Am Samstag, 9. März, ist auf dem Ritzebütteler Marktplatz eine Demo geplant.

Zeven: Am Samstag, 9. März, ist ab 11 Uhr auf dem Vitusplatz eine Demo geplant.

VW ruft zu Demo in Wolfsburg auf

Am vergangenen Wochenende gab es eine der landesweit größten Demonstrationen in der Wolfsburger Innenstadt. Dort kamen laut Polizei rund 6.000 Menschen unter dem Motto "Für Demokratie und Zusammenhalt" zusammen. Aufgerufen zu der Demo hatte unter anderem der VW-Konzern. In ganz Deutschland gingen derzeit Menschen auf die Straße, sagte Konzernchef Oliver Blume in seiner Rede - "für unsere Demokratie, für Freiheit, für unsere Werte, Toleranz, Menschenwürde, Weltoffenheit. Heute setzen wir hier in Wolfsburg gemeinsam dieses Zeichen". Demokratie und Freiheit seien keine Selbstverständlichkeit. "Es liegt an uns, diese Werte zu verteidigen." Gerade für Volkswagen als Weltkonzern mit Standorten in mehr als 150 Ländern sei es wichtig, hier Stellung zu beziehen, sagte Blume. "Wir sind eine Familie. Und eine Familie funktioniert eben nur, wenn wir dort für unsere Werte einstehen." Das wolle VW als Wirtschaftsunternehmen gemeinsam mit den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern demonstrieren.

Karte: Hier sind Demos gegen Rechtsextremismus geplant

Mehr als 100 Demos gegen Rechtsextremismus

Allein im Zeitraum zwischen dem 15. und dem 28. Januar gab es nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums rund 100 Kundgebungen in Niedersachsen. "Von der Nordseeküste bis zum Teutoburger Wald, von der niederländischen Grenze bis zum Harz: Überall in Niedersachsen stehen Menschen auf und gehen für den Erhalt unserer Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). "Das ist ein starkes und deutlich sichtbares Zeichen für all diejenigen, die unsere Demokratie unterwandern wollen und Hass und Hetze verbreiten."

