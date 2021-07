Stand: 16.07.2021 08:08 Uhr Hude: Hoher Schaden bei Brand von Wohnhaus und Scheune

Rund 100 Feuerwehrleute waren in der Nacht zu Freitag in Hude (Landkreis Oldenburg) beim Brand eines Wohnhauses im Einsatz. Das Feuer war laut Polizei in der Diele der angrenzenden Scheune ausgebrochen. Scheune und Wohnhaus brannten komplett aus. Die drei Bewohner, eine 51-jährige Frau und ihre zwei Söhne im Alter von zehn und 16 Jahren, konnten sich unverletzt ins Freie retten. Der Schaden wird auf 450.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.07.2021 | 08:30 Uhr