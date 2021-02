Stand: 27.02.2021 10:05 Uhr Hoteliers schenken Corona-Pflegekräften Urlaub

Hoteliers, Vermieter und Gastronomen spendieren 100 Corona-Pflegekräften aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine Woche Erholung auf ihrer Insel. Mehr als 125 Norderneyer mit eigenen Hotels, Gaststätten und Herbergen folgten einem Aufruf des Norderneyer Rotary Clubs. "Was die Pflegekräfte in der Pandemie leisten, ist der Wahnsinn. Das möchten wir gern honorieren", erklärte Jörg Saathoff, Präsident des Clubs. Wann sie nach Norderney reisen können, steht aber noch nicht fest - touristische Übernachtungen sind in Niedersachsen derzeit nicht zugelassen.

VIDEO: Debatte über Osterurlaub: Mit Corona-Test auf die Inseln? (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.02.2021 | 11:00 Uhr