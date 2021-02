Stand: 16.02.2021 21:44 Uhr Hooksiel: Elektroheizung löst Brand auf Motorjacht aus

In einer Werft in Hooksiel (Landkreis Friesland) ist am Dienstagnachmittag ein Sportboot in Brand geraten. Der 56-jährige Besitzer hielt sich an Bord der Motorjacht auf. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde er durch Rauchgase verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Das Feuer griff auf zwei Segeljachten über. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entstand das Feuer durch eine mobile Elektroheizung an Bord. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 80.000 Euro.

AUDIO: Hooksiel: Sportboot gerät in Brand (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2021 | 15:00 Uhr