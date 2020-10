Holtriem: Schwere Gasexplosion in Wohnhaus - vier Verletzte Stand: 08.10.2020 18:33 Uhr Im Landkreis Wittmund hat eine schwere Gasexplosion ein Wohnhaus zerstört. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Die Explosion ereignete sich am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus im Ortsteil Neuschoo in der Samtgemeinde Holtriem. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt, zwei weitere schwer. Sie schweben in Lebensgefahr. Mindestens einer der Schwerverletzten musste mit schweren Verbrennungen in eine Hamburger Spezialklinik gebracht werden, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Wittmund NDR 1 Niedersachsen sagte. Wie es zu der Explosion kam, sei noch völlig unklar, so ein Sprecher der Feuerwehr.

VIDEO: Holtriem: Haus bei Explosion zerstört - vier Verletzte (1 Min)

Zwei Menschen aus Trümmern befreit

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Holtriem befanden sich zwei Personen unter den Trümmern des Hauses im Keller. Die Rettungsaktion dauerte nach Angaben der Feuerwehr zwei Stunden. Zwei Bewohnern des Hauses sei es gelungen, sich selbst aus dem Obergeschoss des Hauses zu befreien. Auch sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Gebäude ist einsturzgefährdet

Am Nachmittag waren Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) damit beschäftigt, das einsturzgefährdete Haus für weitere Ermittlungen zu sichern. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und THW waren zwischenzeitlich vor Ort.

