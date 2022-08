Stand: 30.08.2022 20:35 Uhr Holdorf: 16-jähriger Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag kam es in Holdorf (Landkreis Vechta) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 16-Jähriger aus Holdorf mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren. Das teilte die Polizei mit. Vermutlich übersah er hierbei jedoch einen 60-Jährigen aus Steinfeld, der mit seinem Pkw von Fladderlohausen in Richtung Holdorf fuhr. Der Fahrradfahrer wurde von dem Auto erfasst. Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

VIDEO: Holdorf: 16-jähriger Radfahrer kommt bei Unfall ums Leben (30.08.2022) (1 Min)

31.08.2022