Hoher Schaden nach Brand in Reihenhaussiedlung

Nach einem Großfeuer in einer Reihenhaussiedlung in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) sind mindestens drei Häuser bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro aus. Der Brand war den Angaben zufolge am Sonnabend gegen 15 Uhr im Stadtteil Scharmbeckstotel ausgebrochen. Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt. Anwohner blieben unverletzt. Sie konnten sich entweder rechtzeitig retten oder waren nicht zu Hause, so ein Polizeisprecher. Bei der Brandursache ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen. Der junge Mann soll bis vor Ausbruch des Brandes Dacharbeiten an einem Reihenhaus durchgeführt haben. Er habe auch die Einsatzkräfte alarmiert, so der Sprecher.

