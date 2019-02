Stand: 07.02.2019 07:37 Uhr

Högel-Prozess: Zeugen droht Meineid-Verfahren

Im Mordprozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel werden sich möglicherweise vier Zeugen wegen Meineides verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen vier Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg Verfahren eingeleitet. Gegen einen fünften Mitarbeiter besteht der Verdacht der Falschaussage. Das bestätigte ein Behördensprecher NDR 1 Niedersachsen.

Videos 02:16 Högel-Prozess: Klinikleiter verteidigt Vorgehen Am Mittwoch ist der Mordprozess um Niels Högel fortgesetzt worden. Der Richter befragte den Leiter des Klinikums Oldenburg. Dieser stritt ab, Einfluss auf Zeugen genommen zu haben. Video (02:16 min)

Große Erinnerungslücken

Nach Informationen der "Nordwestzeitung" soll es sich um einen leitenden Oberarzt, einen stellvertretenden Stationsleiter und zwei Krankenschwestern handeln. Vor Gericht gaben sich die Zeugen ahnungslos, mit bemerkenswert großen Erinnerungslücken an ihre gemeinsame Zeit mit Niels Högel. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte so große Zweifel an den Aussagen, dass sie jetzt Verfahren wegen Meineids und uneidlicher Falschaussage eingeleitet hat.

Klinikum stellte Anwälte

Vier Zeugen waren bei ihren Aussagen vereidigt worden. Wer trotz der Eidesformel nicht die Wahrheit sagt, muss mit einer Haftstrafe rechnen. Das Klinikum Oldenburg hatte den Zeugen extra Anwälte zur Seite gestellt und bezahlt. Dirk Tenzer, Chef des Klinikums Oldenburg, hatte bei seiner Befragung vor Gericht das Vorgehen der Klinik verteidigt. Es sei eine Frage der Fürsorge gewesen, den Mitarbeitenden einen Beistand anzubieten, sagte Tenzer.

Weitere Informationen Högel-Prozess: Aussagen sorgen für Erstaunen Im Mordprozess gegen Ex-Krankenpfleger Niels Högel hat eine Kollegin aus Delmenhorst schwere Vorwürfe gegen die Stationsleitung erhoben. Eine andere Zeugin erzürnte dagegen den Richter. (31.01.2019) mehr Högel-Prozess: Klinikchef bestreitet Vorwürfe Der Chef des Klinikums Oldenburg hat bei seiner Befragung im Högel-Prozess eine Einflussnahme abgestritten. Er soll Druck auf Mitarbeiter ausgeübt haben, die als Zeugen geladen waren. (31.01.2019) mehr Högel-Prozess: Pfleger erhebt schwere Vorwürfe Im Mordprozess gegen den Ex-Krankenpfleger Niels Högel sind am Dienstag ein Pfleger und ein Oberarzt vernommen worden. Ihre Aussagen widersprachen sich zum Teil erheblich. (22.01.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.02.2019 | 06:30 Uhr