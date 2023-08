Havarierter Frachter im Hafen - Gefahr fürs Wattenmeer gebannt Stand: 04.08.2023 07:15 Uhr Die "Fremantle Highway" hat in Eemshaven festgemacht. Schlepper hatten den havarierten Autofrachter in den niederländischen Hafen gezogen. Politikerinnen und Politiker reagierten erleichtert.

"Das Wattenmeer entgeht einer potenziell verheerenden Umweltkatastrophe", sagte die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Donnerstag. Das sei eine gute Nachricht für alle Bewohner und "den einzigartigen Nationalpark". Denn auch die deutschen Küsten wären bei einer Ölpest gefährdet gewesen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) erklärte, jetzt gehe es darum, das Wrack zu untersuchen, die Unglücksursache zu finden und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vorschnelle Debatten über die Sicherheit beim Transport von Elektroautos seien dabei "wenig hilfreich".

Meyer: Bundesregierung muss Konsequenzen ziehen

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) forderte die Bundesregierung auf, Konsequenzen zu ziehen und für "Gefahrguttransporte, zu denen auch große Autotransporter gehören, die küstenferne Route mit größerer Entfernung zum geschützten Nationalpark Wattenmeer vorzugeben". Das Wattenmeer sei wahrscheinlich gerade noch von einer verheerenden Ölpest verschont geblieben. Meyer begrüßte, dass die Weltschifffahrtsorganisation IMO der Vereinten Nationen die Sicherheits- und Brandschutzstandards für Autofrachter erhöhen will.

Transport des Autofrachters verlief planmäßig

Zwei Schlepper hatten die "Fremantle Highway" am Donnerstag von ihrem vorübergehenden Ankerplatz vor der niederländischen Insel Schiermonnikoog ohne Zwischenfälle nach Eemshaven gezogen. Das gut 200 Meter lange Schiff liegt dort in Schräglage im Julianahafen. Eemshaven war der nächstgelegene Seehafen, er liegt an der deutschen Grenze etwa auf der Höhe von Emden.

"Fremantle Highway" kann nicht in Eemshaven blieben

Der Hafen sei die beste Option, angesichts der schlechten Wetterbedingungen, der Infrastruktur und des kurzen Abstandes, hatte die niederländische Wasserbehörde im Vorfeld mitgeteilt. Im Hafen könne die "Fremantle Highway" teilweise entladen werden. "Dann wird auch die Stabilität des Schiffs besser", sagte Peter Berdowski, Chef des Bergungsunternehmens Boskalis. Später könne der Frachter an seinen endgültigen Ort gebracht werden - sei es, um das Schiff abzuwracken oder es zu reparieren, so Berdowski. "Das geht nicht in Eemshaven." Im Hafen müssten zunächst die Autowracks vom Schiff gebracht werden. Dann könnten das kontaminierte Löschwasser und die Treibstofftanks abgepumpt werden. Rund 800 der transportierten Fahrzeuge sollen einigermaßen intakt sein.

Videos 2 Min Allianz-Studie: E-Autos erhöhen Brandrisiko auf Schiffen (31.07.2023) Ursächlich könnten die Lithium-Ionen-Akkus sein. Die Allianz Versicherung prüfe, welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. 2 Min

Batterie eines E-Autos als Brandherd?

Die "Fremantle Highway", die mit 3.800 Autos und rund 1,6 Millionen Liter Schweröl beladen war, war in der vergangenen Woche auf dem Weg von Bremerhaven nach Port Said in Ägypten vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Bei der Evakuierung in der Nacht zu Mittwoch starb ein Mann. Die übrigen 22 Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Vermutet wird, dass der Brandherd die Batterie eines E-Autos ist. An Bord des etwa 200 Meter langen Schiffes befanden sich knapp 500 elektrische Autos. Der japanische Eigentümer des Autofrachters kündigte an, bei den Untersuchungen zur Brandursache mitzuarbeiten. Die Untersuchung werde gemeinsam mit den Behörden und betroffenen Parteien ausgeführt, erklärte ein Sprecher.

