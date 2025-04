Nach tödlichen Polizeischüssen: Demonstration in Oldenburg gestartet Stand: 25.04.2025 18:00 Uhr Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 21-Jährigen in Oldenburg hat die Initiative "Gerechtigkeit für Lorenz" zu einer Demonstration aufgerufen. Die Stadt erwartete rund 5.000 Teilnehmende.

Die Kundgebung ist nach Angaben der Initiative heute um 18 Uhr auf dem Pferdemarkt in Oldenburg gestartet. Im Anschluss soll es einen Protestzug um die Innenstadt geben, der wieder am Treffpunkt enden soll, teilte die Initiative auf Instagram mit. "Wir setzen auf ein starkes, friedliches Zeichen der Solidarität - für Gerechtigkeit, für Wahrheit, für Menschlichkeit", heißt es in einer Mitteilung. Die Familie von Lorenz hat eindringlich um eine gewaltfreie Demonstration gebeten. "Wir distanzieren uns klar von jeglicher Gewaltverherrlichung - auch im Internet", betont die Initiative.

Demos auch in Hannover und Braunschweig

Zur Demonstration in Oldenburg sind 2.000 Menschen angemeldet worden, wie die Stadt dem NDR Niedersachsen mitteilte. Man rechne aber mit 5.000 Teilnehmenden. Auch in Hannover findet eine Demonstration unter dem Motto "In Gedenken an Lorenz" statt. Diese hat um 18 Uhr vor dem Bahnhof mit einer Auftaktkundgebung begonnen, wie die Polizei dem NDR Niedersachsen mitteilte. Die Strecke führe dann bis zum Küchengartenplatz im Stadtteil Linden. Den Angaben zufolge sind 100 Menschen angemeldet, die Polizei rechnet mit mehr Teilnehmenden. In Braunschweig wurden nach Angaben der Stadt drei Kundgebungen in den kommenden Tagen angekündigt, eine findet seit 18 Uhr am Ringerbrunnen statt.

Lorenz A. stirbt nach Schüssen aus Polizeiwaffe

Der 21-jährige Lorenz A. war am 20. April in der Oldenburger Innenstadt durch mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Er starb später in einer Klinik. Das Opfer ist Schwarz. Der Fall hat in Oldenburg und in der Region Bestürzung ausgelöst - auch weil zu dem Polizeieinsatz noch viele Fragen offen sind.

Initiative fordert "lückenlose Aufklärung"

Die Initiative "Gerechtigkeit für Lorenz" fordert daher eine lückenlose Aufklärung. "Es darf keine Vertuschung, keine Bagatellisierung und kein Schweigen geben. Wir wollen wissen, was genau in jener Nacht passiert ist - und warum ein junger Mensch sterben musste", heißt es in der Mitteilung. "Wir erwarten, dass Polizei und Staatsanwaltschaft transparent und konsequent handeln - im Sinne von Gerechtigkeit."

Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen

Die Polizei Oldenburg warnte davor, dass ab dem späten Nachmittag im Stadtgebiet Beeinträchtigungen im Verkehr möglich seien. Diese könnten besonders in der Innenstadt zum Teil erheblich sein und bis in den Abend andauern, hieß es.

