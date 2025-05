Stand: 11.12.2018 10:43 Uhr Hatten: Großbrand auf Recyclinghof

Das Feuer auf einem Recyclinghof in Hatten-Munderloh im Landkreis Oldenburg ist aus. Am Morgen waren auf dem Gelände in dem Gewerbegebiet ein Fahrzeug und alte Reifen in Brand geraten. 160 Retter der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung kämpften stundenlang gegen Glutnester. Starker Rauch beeinträchtigte vorübergehend den Verkehr auf der A28. Die Sperrung der Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Hatten sind aufgehoben. Brandexperten der Polizei untersuchen derzeit die Ursache.

Großbrand: Feuerwehr bricht Tor auf

Gegen 6.15 Uhr hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Paletten standen auf dem Gelände im Gewerbepark Hatten in Flammen. Als Retter am Einsatzort eintrafen, mussten sie das abgeschlossene Tor zum Grundstück aufbrechen. In dieser Zeit griffen die Flammen auf einen Haufen alter Reifen und einen abgestellten Transporter über. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten der Glutnester dauerten bis 12.30 Uhr.

A28: Anschlussstelle Hatten bis mittags gesperrt

In dieser Zeit sperrten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Oldenburg die Anschlussstelle Hatten. Beeinträchtigungen für den Autobahnverkehr habe es durch den Einsatz nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher gegenüber NDR.de. Rauch habe kurzfristig zu dichtem Nebel geführt. "Wir haben in Erwägung gezogen, die Autobahn zu sperren", sagte der Sprecher. Aufgrund des Windes habe sich der Nebel schnell Richtung Bremen verflüchtigt. Anwohner wurden im Rundfunk aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

