Stand: 13.01.2022 11:05 Uhr Handbremse vergessen? Auto in Ems-Jade-Kanal gerollt

Wegen einer offenbar nicht angezogenen Handbremse ist in Aurich ein Auto von einer Grundstücksauffahrt in den Ems-Jade-Kanal gerollt. Eine Spaziergängerin alarmierte am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Feuerwehr, als sie das aus dem Wasser ragende Heck eines Fahrzeugs entdeckt hatte. Wie die Feuerwehr mitteilte, klingelte sie zudem bei einem Anwohner, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Der Mann bemerkte, dass bei seinem Nachbarn das Auto auf der Auffahrt fehlte und kontaktierte ihn sofort. Glücklicherweise konnte dieser bestätigen, dass es sich um seinen Pkw handelte und niemand im Auto eingeschlossen war. Da das Fahrzeug sich komplett unter Wasser befand und eine starke Strömung im Kanal herrschte, wurde das DLRG Aurich zur Unterstützung bei der Bergung gerufen. Die Bergungsmaßnahmen wurden zudem von einem Abschleppunternehmen begleitet.

