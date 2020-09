Stand: 17.09.2020 19:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Handball-Chef wegen Millionen-Betrugs in U-Haft

Es geht um banden- und gewerbsmäßigen Betrug in Millionenhöhe: Vier Männer, davon zwei aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, sollen zahlreiche Anleger über einen längeren Zeitraum um 2,5 Millionen Euro betrogen haben, wie die Staatsanwaltschaft Würzburg in einer gemeinsamen Erklärung mit der Polizei Unterfranken am Donnerstag mitgeteilt hat. Die Verdächtigen im Alter von 37 bis 66 Jahren sitzen demnach seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Bei dem Verdächtigen aus Niedersachsen soll es sich um den Geschäftsführer von Handball-Zweitligist Wilhelmshavener Handball-Vereins (WHV) handeln, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Zugriff nach monatelanger Ermittlungsarbeit

Den Männern wird vorgeworfen, als Vermögensberater Anleger mit Entwicklungshilfeprojekten geködert zu haben. Das Geld floss allerdings nicht gewinnbringend in die Projekte, sondern in die eigenen Taschen. Die Kriminalpolizei ermittelte mehrere Monate und schlug jetzt zu: Fahnder durchsuchten am Mittwoch "mehrere Objekte" in Niedersachsen, wie die Polizei Unterfranken NDR.de bestätigte, und nahm die Beschuldigten fest.

Klub bestätigt Razzia

Der Verein bestätigte am Donnerstagabend via Facebook entsprechende Durchsuchungen seiner Geschäftsräume "durch die Staatsanwaltschaft Würzburg im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens". Der Verein und die Sportmarketing GmbH seien "selbst nicht von diesem Ermittlungsverfahren betroffen". Das weitere Vorgehen im wirtschaftlichen und sportlichen Bereich werde geprüft, teilte der WHV mit.

Komplizen kommen aus Hessen und der Schweiz

Die beiden übrigen Tatverdächtigen kommen aus Hessen und der Schweiz. Sie sollen gemeinsam mehrere Firmen besessen und darüber die Taten abgewickelt haben.

