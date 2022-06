Haftstrafe: Angeklagter wollte Emder Feuerschiff versenken Stand: 07.06.2022 14:14 Uhr Das Amtsgericht Emden hat einen 46-Jährigen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sieben Monaten ohne Bewährung verurteilt, weil er Löcher in das Museums-Feuerschiff "Amrumbank" gebohrt hat.

Der Mann hat am Dienstagvormittag gestanden, dass er versucht habe, das Emder Museums-Feuerschiff zum Sinken zu bringen. Dafür habe er vier Löcher in die Außenhaut des Schiffes gebohrt, so der Angeklagte. Etwa 20.000 Liter Wasser drangen daraufhin in das Schiff ein. Der Schaden betrug 126.000 Euro. Zu seinen Motiven äußerte sich der Mann im Gerichtssaal nur wirr. Ein Gutachter attestierte dem Angeklagten eine Psychose. Auf das Strafmaß wirkte sich das nicht aus. Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund der vielen Vorstrafen eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert. Der Verteidiger bat das Gericht, noch einmal über eine Bewährung nachzudenken.

VIDEO: Löcher in Emder Feuerschiff: Verdächtiger geschnappt (23.12.2021) (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.06.2022 | 15:00 Uhr