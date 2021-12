Stand: 10.12.2021 07:31 Uhr Hacker greifen Deutsche See in Bremerhaven an

Der Lebensmittel-Hersteller Deutsche See in Bremerhaven ist nach Informationen des Regionalmagazins "buten un binnen" Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dadurch konnte das Unternehmen zeitweise nicht mehr ausliefern. Aus Sicherheitsgründen seien sämtliche IT-Systeme in der Produktion und der Verwaltung kontrolliert heruntergefahren und vom Netz genommen worden, so eine Sprecherin. Viele IT-Systeme würden inzwischen wieder laufen und auch die Lieferfähigkeit sei größtenteils wieder hergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.12.2021 | 07:30 Uhr