Stand: 25.08.2021 15:45 Uhr Haarausfall nach Friseurtermin - Kundin stellt Strafanzeige

Nach einem Friseurtermin hat eine Kundin in Niedersachsen Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Wie die Polizei am Mittwoch in Verden mitteilte, klagte die 20-Jährige aus dem Ort Ritterhude unter anderem über Flecken in den Haaren und Haarausfall, der sich zwei Wochen nach dem Termin eingestellt habe. Laut Polizei beklagt die junge Frau zudem, dass ihr neuer Haarschnitt völlig anders aussehe als auf einem Foto, das der Friseur als Vorlage benutzt habe. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

