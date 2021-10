Stand: 20.10.2021 06:30 Uhr Grünkohl-Ernte läuft - Gemüse könnte teurer werden

In der Anbau-Region um Vechta-Langförden wird wieder Grünkohl geerntet und verarbeitet. Wegen des Wetters im Frühjahr mit später Kälte sei der Start in diesem Jahr etwa zwei Wochen später als üblich gewesen, sagte Henrik Witte, Geschäftsführer des Grünkohl-Verarbeiters ELO-Frost in Langförden, dem NDR in Niedersachsen. Dennoch erwarte man bei Menge und Qualität ein "normales Ergebnis". Wegen der allgemein gestiegenen Kosten rechnet Witte aber mit einem höheren Preis für das insbesondere in Norddeutschland beliebte Gemüse. Die Region um Langförden gehört zu den Hauptanbaugebieten für Grünkohl in Deutschland. Die Haupternte hat in diesem Jahr im Oktober begonnen und soll noch bis zum Dezember dauern. Die Saison mit den traditionellen Kohltouren in der Region soll mit einem offiziellen Fest unter Corona-Auflagen am 7. November auf dem Marktplatz in Oldenburg eröffnet werden.

