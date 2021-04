Stand: 23.04.2021 07:44 Uhr Großheide: Schuppen geht in Flammen auf

Bei einem Brand ist am Donnerstag ein Schuppen in Großheide (Landkreis Aurich) zerstört worden. Außerdem wurden zwei Garagen beschädigt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zog sich der Besitzer bei einem Löschversuch leichten Verletzungen zu. Die rund 50 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

