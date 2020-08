Stand: 24.08.2020 08:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Großenkneten: Auto gerät in Wildschweinrotte

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Montag in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) mit einer Wildschweinrotte zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 19-Jährige auf einer Landstraße Richtung Ahlhorn, als plötzlich mehrere Wildschweine die Fahrbahn überquerten. Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit den Tieren. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Die Wildschweine liefen nach der Kollision davon. Die Polizei habe sie nicht finden können, so eine Sprecherin. Ein zuständiger Jäger sei in Kenntnis gesetzt worden und werde sich um die Tiere kümmern.

