Stand: 07.08.2022 12:56 Uhr Großbrand in Steinfeld: Lagerhalle brennt ab

Ein Brand in zwei Betriebs- und Lagerhallen einer Maschinenbaufirma in Steinfeld (Landkreis Vechta) hat am Samstagabend mehrere Feuerwehren im Landkreis Vechta beschäftigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stand eine Halle beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. In der zweiten Halle breitete sich das Feuer in den darüberliegenden Büro- und Wohnräumen aus. Es waren rund 200 Feuerwehrleute unter anderem mit drei Drehleiter-Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.08.2022 | 06:30 Uhr