Stand: 12.02.2024 15:30 Uhr Nach Tod einer 87-Jährigen: Mordanklage gegen Sohn erhoben

Nach einem Tötungsdelikt in Weener (Landkreis Leer) im vergangenen November hat die Staatsanwaltschaft Aurich Anklage wegen Mordes erhoben. Einem 60-Jährigen wird demnach vorgeworfen, seine 87-jährige Mutter im Schlaf mit einem Kissen erstickt und somit heimtückisch getötet zu haben. Das hätten Ermittlungen ergeben, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Polizei wurde im November durch einen Notruf zu der Wohnung gerufen. Vor Ort hatte der 60-Jährige laut damaligen Angaben der Behörden angegeben, dass er für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Das Landgericht Aurich muss nun über die mögliche Eröffnung eines Verfahrens entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.02.2024 | 15:00 Uhr