Getötete 87-Jährige in Weener: Tatverdächtiger Sohn schweigt Stand: 27.11.2023 20:53 Uhr Ein 60 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine 87-jährige Mutter im ostfriesischen Weener getötet zu haben. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft - und schweigt.

Erkenntnisse zu einem möglichen Motiv gebe es bislang nicht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Aurich am Montag. Der 60-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft und Polizei gegenüber den am Samstagabend per Notruf alarmierten Polizisten gestanden, für den Tod seiner Mutter verantwortlich zu sein. Vor dem Haftrichter äußerte er sich anschließend nicht mehr. Er kam in Untersuchungshaft.

Leiche soll obduziert werden

Unklar ist noch, wie die 87 Jahre alte Frau ums Leben gekommen ist. Ihr Leichnam soll obduziert werden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. So viel ist bereits bekannt: Durch eine Schusswaffe kam die Frau nicht ums Leben. Zuerst hatte die "Rheiderland Zeitung" über das mutmaßliche Tötungsdelikt berichtet.

