Getötete 87-Jährige in Weener: Prozess gegen Sohn begonnen Stand: 08.05.2024 15:28 Uhr Vor dem Landgericht Aurich ist am Mittwoch der Mordprozess gegen einen 61-Jährigen gestartet. Laut Anklage soll er seine 87-jährige Mutter erstickt haben - zuvor soll es Streit um Geld gegeben haben.

Dem 61-Jährigen aus Weener wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Der Tatverdächtige soll seiner Mutter demnach im vergangenen November so lange ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben, bis sie keine Regung mehr zeigte. Die 87-Jährige soll noch versucht haben, sich zu wehren. Sie sei aber im Schlaf überrascht worden und arg- und wehrlos gewesen, erklärte der Staatsanwalt am Mittwoch. Ein mögliches Motiv blieb beim Prozessauftakt unklar. Der Angeklagte äußerte sich zum Prozessauftakt nicht. An einem anderen Verhandlungstag soll es laut seinem Verteidiger eine Erklärung geben.

Videos 1 Min Weener: 60-Jähriger soll Mutter getötet haben Der Mann hatte selbst die Polizei gerufen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. (27.11.2023) 1 Min

Zeugen sprechen von "finanziellen Streitigkeiten"

Eine Polizistin und ein Polizist sagten am Mittwoch als Zeugen aus. Sie waren im November per Notruf zu dem Einsatz gerufen worden. Dem Polizisten gegenüber hatte der 61-Jährige damals gestanden, für den Tod seiner Mutter verantwortlich zu sein. "Lass das", soll sie vor ihrem Tod zu ihrem Sohn gesagt haben, sagte der Polizist. Nach Aussagen der beiden Beamten soll es zudem "finanzielle Streitigkeiten" zwischen dem Sohn und der Mutter gegeben haben. Darüber habe der 61-Jährige nach seiner Festnahme mit den Beamten gesprochen. Der Angeklagte soll schon mehrmals überlegt haben, seine Mutter zu töten, erklärte der Polizist vor Gericht.

Prozessauftakt wegen medizinischem Notfall abgebrochen

Vor dem Haftrichter hatte sich der Tatverdächtige laut Staatsanwaltschaft Aurich dann nicht mehr zu dem Tod seiner Mutter geäußert. Der Verhandlungstag am Mittwoch wurde vorzeitig abgebrochen. So musste der Angeklagte wegen eines medizinischen Notfalls behandelt werden. Für den Prozess sind drei weitere Verhandlungstage angesetzt.

