Stand: 18.05.2020 11:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Genug gedriftet: Personalwechsel auf "Polarstern"

Das Forschungsschiff "Polarstern" hat nach mehr als siebenmonatiger Eisdrift in der Arktis seine Maschinen wieder angeworfen. "Nun ist es vollbracht, das Team 3 bricht auf", heißt es auf dem Expeditions-Blog. Wegen der Corona-Pandemie muss das Schiff die einjährige Mosaic-Expedition für drei Wochen unterbrechen, um neues Personal an Bord aufzunehmen.

Videos 06:01 Nordseereport "Polarstern": Extremes Arbeiten auf dünnem Eis Nordseereport Seit September ist das Forschungsschiff "Polarstern" des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts in der Arktis eingefroren. Die Forscher berichten von ihrer Arbeit dort. Video (06:01 min)

Rückkehr an die Scholle geplant

Ziel des Eisbrechers ist die Eiskante des Nordpolarmeeres, wo es auf die Forschungsschiffe "Sonne" und "Maria S. Merian" treffen wird. Nach dem Austausch des Wissenschaftsteams kehrt die "Polarstern" an die Eisscholle zurück, mit der sie seit Monaten driftet, um die Forschungsarbeiten fortzusetzen. Die Schiffe "Sonne" und "Maria S. Merian" sollten am Vormittag von Bremerhaven auslaufen und Kurs Richtung Arktis nehmen. Crew und Wissenschaftler waren zuvor in Bremerhaven zwei Wochen in Quarantäne gewesen. Die Corona-Krise hatte die ursprünglich für April geplanten Flüge zum Personalaustausch verhindert.

