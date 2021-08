Stand: 24.08.2021 10:53 Uhr Gemeinde Essen: 34-jähriger Autofahrer prallt gegen Baum

Ein 34-Jähriger ist am Montagabend mit seinem Auto in der Nähe der Gemeinde Essen (Landkreis Cloppenburg) gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei schwer verletzt. Zuvor war er von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.08.2021 | 13:30 Uhr