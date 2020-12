Stand: 16.12.2020 10:46 Uhr Geldautomat in Stuhr gesprengt: Täter flüchten mit Beute

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in Stuhr (Landkreis Diepholz) einen Geldautomaten gesprengt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Zeugen hatten den Einbruch bemerkt und die Polizei angerufen. Noch während des Telefonats ertönte ein lauter Knall. Kurz darauf flüchteten die Täter in einem Auto. Laut Polizei wurde der Geldautomat vollständig zerstört, alle Geldkassetten fehlten. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist noch unklar. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die jedoch bislang ohne Erfolg blieb. Spezialisten sicherten am Tatort die Spuren, die Ermittlungen laufen.

