Stand: 28.11.2020 11:34 Uhr Geldautomat gesprengt: 200.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonnabend einen Geldautomaten in Verden gesprengt und dabei erheblichen Schaden verursacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in den Vorraum der Bankfiliale ein und sprengten den Automaten. Durch die Wucht der Explosion wurde das frei stehende Gebäude erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld in nicht genannter Menge und flüchteten. Nach ihnen wird nun gefahndet.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 28.11.2020 | 12:00 Uhr