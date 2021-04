Geflügelpest: Hunderte tote Wildvögel im Landkreis Leer Stand: 16.04.2021 08:51 Uhr Die hochansteckende Geflügelpest breitet sich unter Wildvögeln im Landkreis Leer weiter aus. Bislang wurden bereits mehr als 400 verendete Tiere gefunden und eingesammelt.

Unter den toten Vögeln seien vor allem Gänse, aber auch Bussarde, Enten und Rabenvögel, teilte der Landkreis mit. Um die Kadaver zu entsorgen sind in den Gemeinden Jemgum, Bunde, Moormerland und Weener nun Container aufgestellt worden.

Vogelgrippe: Etliche Kadaver gefunden

Eine Häufung der Funde gibt es nach Angaben des Landkreises bereits seit November. Nach Ostern wurden mehrere Kadaver bei der ehemaligen Bohrinsel Dyksterhusen im Rheiderland angespült - vermutlich aufgrund der Wetterlage mit kräftigem Wind. Vor einer Woche waren allein an einem Tag rund 150 tote Tiere gefunden worden. Das Rheiderland wird von vielen Wildvögeln als Rast- und Durchzugsgebiet genutzt - die Wildvogeldichte ist entsprechend hoch.

Positive Proben bereits in 29 Kommunen

Nach Angaben des niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) in Oldenburg ist die Vogelgrippe mittlerweile bei Wildvögeln in 29 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte im Land festgestellt worden. Von November bis Mitte April wurden demnach 1.060 Proben von Wildvögeln auf die Geflügelpest untersucht, davon fielen 120 positiv aus. Einen Überblick über das gesamte Ausmaß der Virusverbreitung bei Wildvögeln geben diese Zahlen jedoch nicht, da nicht alle toten Tiere auf die Erreger untersucht werden.

Aufstallpflicht soll Ausbreitung verhindern

Angesichts der Kadaverfunde an Ems und Dollart appellierte der Landkreis Leer erneut an Geflügelhalter, die angeordnete Aufstallpflicht einzuhalten. So soll eine weitere Verbreitung der Geflügelpest verhindert werden. Zudem kündigte die Kreisverwaltung Kontrollen und bei Verstößen Bußgelder an. In den vergangenen Monaten war es in etlichen Geflügel-Mastbetrieben - vor allem im Landkreis Cloppenburg - zur Geflügelpest-Ausbrüchen gekommen. Mehr als eine Million Tiere mussten getötet werden.

