Stand: 15.01.2021 19:35 Uhr Geflügelpest-Ausbrüche in Kreisen Cloppenburg und Cuxhaven

Der Landkreis Cloppenburg hat am Freitag Geflügelpest-Ausbrüche in zwei Putenmastbetrieben gemeldet. In Lastrup wurden den Angaben zufolge rund 8.000 Tiere, in Emstek 7.000 Tiere getötet. Damit sind allein im Cloppenburger Raum bereits 18 Betriebe mit mehr als 200.000 Tieren von dem für Vögel hochansteckenden Virus H5N8 befallen worden. In mittlerweile elf Städten und Gemeinden im Landkreis gelten bereits strenge Regeln für das Halten von Geflügel. So dürfen um die betroffenen Höfe herum 30 Tage keine neuen Tiere in die Ställe gebracht werden. Auch im Landkreis Kreis Cuxhaven wurden Bestände mit dem Virus infiziert. Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts wiesen den Erreger in einem Putenbestand in der Gemeinde Wurster Nordseeküste nach. Das Veterinäramt hat bereits einen Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein zusätzliches Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet.

