Stand: 20.03.2021 14:55 Uhr Geflügelpest-Ausbruch: 4.000 Enten in Garrel getötet

Im Landkreis Cloppenburg hat es einen weiteren Ausbruch der hoch ansteckenden Geflügelpest gegeben. Betroffen ist ein Entenbetrieb in Garrel. Die rund 4.000 Tiere wurden nach Angaben des Landkreises getötet. Rund um den Betrieb hat die Behörde einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet festgelegt. Enten dürfen in dem Gebiet nicht wieder eingestallt werden. Im Landkreis Cloppenburg ist die Vogelgrippe bisher in 37 Betrieben mit insgesamt mehr als 550.000 Puten, Enten und Hühnern ausgebrochen. Auch in Bakum im Landkreis Vechta gibt es einen neuen Verdachtsfall. Ein Bestand mit gut 7.600 Puten wurde vorsorglich getötet, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

