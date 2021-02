Gefälschte Impftermine in Lohne? Die Polizei ermittelt Stand: 04.02.2021 20:55 Uhr In Lohne sind Senioren mit einer scheinbar offiziellen Terminbestätigung ins Impfzentrum gekommen, doch ihr Name stand auf keiner Liste. Möglicherweise handelt es sich um gefälschte Bestätigungen.

"Den Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit diesen Dokumenten impfen lassen wollten, kann kein Vorwurf gemacht werden", sagte Vechtas Landrat Herbert Winkel (CDU). Sie hätten sich darauf verlassen, dass ihre Anmeldung ordnungsgemäß gelaufen ist und sie ein offizielles Dokument in den Händen halten. "Dass aufgrund dessen zum Teil Personen abgewiesen werden mussten, tut uns ausgesprochen leid." Der Landkreis versucht nun, die Hintergründe aufzuklären. Die Betroffenen, die vergeblich ins Impfzentrum gekommen waren, sollen nun zügig einen neuen Termin bekommen. Das versprach Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag in Hannover.

VIDEO: Ärger um falsche Impftermine: Betrug an Senioren in Lohne? (1 Min)

Einladung nicht vom EDV-System des Landes verschickt

Seit Dienstag waren nach Angaben des Landkreises rund 40 Personen betroffen. Sie hätten zwar eine Bescheinigung vorweisen können, die auch offiziell anmutete. Doch diese habe sich von den übrigen Computer-Einladungen des Landes unterschieden. Auch tauchten die Namen der Betroffenen nicht im EDV-System des Landes auf, über das die Impftermine zentral vergeben werden.

Was steckt dahinter?

Ob möglicherweise Impfgegner, Abzocker oder ein Software-Fehler dahinter stecken, sei im Augenblick noch unklar, sagte ein Sprecher des Landkreises dem NDR in Niedersachsen. Bislang sei auch kein Zusammenhang zu Betrugsversuchen am Telefon erkennbar. Dabei hatten Unbekannte bei Senioren im Landkreis angerufen und sie nach persönlichen Daten gefragt - angeblich, um einen Impftermin zu vereinbaren. Gegen diese Täter habe der Landkreis bereits die Polizei eingeschaltet, sagte der Sprecher. Am Donnerstag fuhren die Ermittler zu den betroffenen Senioren. "Wir nehmen Kontakt zu den Impfwilligen auf und klären, wie sie zu den falschen Terminen gekommen sind", sagte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer. Betrügerische Machenschaften seien denkbar. "Aber im Moment ist das alles noch höchst spekulativ." Im Moment ermittele die Polizei noch in alle Richtungen, schließe also auch ein technisches Problem nicht aus.

Landkreis appelliert an Senioren: Termin bestätigen lassen

Der Landkreis weist darauf hin, dass ausschließlich das Land Niedersachsen Impftermine vergibt - entweder über die Hotline mit der Telefonnummer (0800) 998 86 65 oder über das Online-Impfportal. Alle, die für diesen Donnerstag oder Freitag einen Impftermin haben, werden zudem gebeten, sich vorsichtshalber bei der Hotline des Landkreises rückzuversichern, ob ihr Termin auch wirklich steht. Die Mitarbeitenden des Bürgertelefons sind von 8 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer (04441) 898 33 35 zu erreichen.

