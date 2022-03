Stand: 25.03.2022 07:35 Uhr Geestland: Jugendliche stürzt durch Oberlicht einer Turnhalle

In Geestland (Landkreis Cuxhaven) ist eine Jugendliche nach einem Sturz durch das Oberlicht einer Turnhalle schwer verletzt worden. Die 16-Jährige war am Donnerstag aus zunächst unbekannten Gründen vom Dach rund fünf Meter in die Tiefe gefallen, wie die Feuerwehr mitteilte. Freunde der Jugendlichen alarmierten die Rettungskräfte. Die 16-Jährige kam mit einem Hubschrauber in eine Bremer Klinik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.03.2022 | 07:30 Uhr